Israele, sono passati 1.000 giorni dal 7 ottobre e i responsabili sono ancora al potere

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

2 Luglio 2026 - 19.15

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Un editoriale da incorniciare. Quando si dice un giornalismo dalla schiena dritta, che ha il coraggio della denuncia, che sa essere coscienza critica di un Paese che va verso il suicidio. Questo è Haaretz, bastione dell’Israele resiliente, dell’Israele che non si arrende alla deriva fascista e messianica imposta da Netanyahu e i suoi ministri-gangster. Un editoriale dal titolo illuminante: “Sono passati 1.000 giorni dal 7 ottobre, e i responsabili sono ancora al potere”

Scrive Haaretz: “Giovedì 2 luglio ricorrono 1.000 giorni dall’attacco a sorpresa alle comunità di confine israeliane vicino alla Striscia di Gaza, avvenuto il 7 ottobre 2023. Sono trascorsi mille giorni dal peggior disastro nella storia dello Stato di Israele e dal peggior attacco contro il popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto – un giorno in cui tutti i sistemi di intelligence e operativi sono crollati e la dottrina diplomatica di Benjamin Netanyahu è andata in frantumi. Masse di terroristi di Hamas si sono infiltrate in Israele e hanno compiuto il brutale omicidio di uomini, donne, bambini e anziani. Un totale di 251 israeliani e cittadini stranieri sono stati rapiti e portati nella Striscia di Gaza dai terroristi di Hamas.

Sin dal massacro, l’opinione pubblica è rimasta intrappolata in un mondo di menzogne diffuse dal governo e da chi ne è alla guida. Mercoledì, Nitzan Alon, ex capo del Comando per gli ostaggi e le persone scomparse delle Idf, ha fatto scoppiare quella bolla di inganni e ha dichiarato apertamente che alcuni degli ostaggi uccisi durante la prigionia avrebbero potuto essere liberati vivi se durante la guerra fossero state prese decisioni diverse.

Intervenendo alla Conferenza di Herzliya organizzata dall’Istituto per la Politica e la Strategia dell’Università Reichman, Alon ha affermato che la guerra nella Striscia di Gaza «avrebbe potuto concludersi almeno un anno prima». Ha aggiunto: «Il gabinetto di sicurezza e la leadership politica hanno rifiutato in blocco accordi precedenti in nome di quella stessa vittoria totale, che in realtà è una menzogna».

Alon ha detto la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità, e tutto ciò era in totale contraddizione con i rappresentanti del governo della menzogna e dell’abbandono che continuano a mentire e a eludere la responsabilità di questo terribile fallimento. Domenica, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, spudoratamente e senza alcuna autocritica, ha affermato in un podcast che è grazie a lui se «tutti gli ostaggi sono qui».

L’opinione pubblica ricorda la verità. Smotrich e i suoi colleghi kahanisti e messianici, in particolare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, si sono opposti agli accordi fino in fondo con una durezza di cuore che sarà ricordata per sempre. Nell’aprile 2025, in un’intervista alla radio Galei Israel, Smotrich ha dichiarato: «[Dobbiamo] dire la verità. Il ritorno degli ostaggi è molto, molto importante, ma non è l’obiettivo principale».

Il loro rilascio tramite un accordo, ha detto, costituisce una resa “alle [richieste] di protezione di un’organizzazione terroristica che ci tiene in ostaggio”. La verità è che il merito di aver riportato a casa gli ostaggi, compresi molti di quelli tornati vivi, va innanzitutto ad Alon, che ha portato avanti il suo compito nonostante i ripetuti tentativi del gabinetto e della persona al suo timone di affossare il progresso degli accordi per il rilascio degli ostaggi.

Sono trascorsi mille giorni e il governo e il primo ministro – lo stesso governo e lo stesso primo ministro responsabili del fallimento – continuano a eludere le responsabilità e a bloccare una commissione d’inchiesta statale, nel tentativo di distorcere la verità storica.

Di conseguenza, stanno promuovendo l’istituzione di una commissione d’inchiesta politica che sarebbe in grado di modellare la narrazione secondo le proprie esigenze e di lanciare accuse in ogni direzione – tranne che contro se stessi. Perché, in fin dei conti, qual è il loro scopo se non quello di salvaguardare la poltrona del primo ministro?”

Così si conclude l’editoriale. Un j’accuse possente contro una cricca di criminale che per la loro sete di potere hanno sacrificato la vita di migliaia di persone. Se un giorno ci sarà una Norimberga per Gaza, costoro saranno sul banco degli imputati per dar conto delle loro nefandezze.

Per esperienza, equilibrio, ricchezza di fonti, Amos Harel, storica firma di Haaretz, è giustamente ritenuto tra i più autorevoli analisti israeliani e mediorientali. Sul quotidiano progressista di Tel Aviv fa il punto dello scenario, interno e regionale, in un report dal titolo: “Con le elezioni israeliane ormai alle porte, Netanyahu intensifica la sua guerra alla verità”.

Annota Harel: “Sebbene la data definitiva delle prossime elezioni della Knesset non sia ancora stata annunciata in via ufficiale, è chiaro che la campagna elettorale è già in pieno svolgimento. Lo dimostrano anche le numerose apparizioni pubbliche del primo ministro Benjamin Netanyahu, tra cui una visita relativamente rara agli studi della sua emittente di riferimento, Channel 14, martedì sera.

Netanyahu è intervenuto questa settimana anche durante una visita ai soldati delle Forze di difesa israeliane nel sud del Libano, davanti ai generali di divisione dello Stato Maggiore Generale in occasione di una discussione sulla sicurezza – di cui è stata trasmessa solo una piccola parte – e alla cerimonia commemorativa annuale dedicata ai caduti dell’Operazione Protective Edge, la guerra del 2014 nella Striscia di Gaza.

Il denominatore comune di tutte queste dichiarazioni, discorsi e interviste è lo stesso, ed è evidente anche in altre dichiarazioni dei membri della coalizione. In vista delle elezioni, il blocco di Netanyahu è attualmente impegnato in un intenso sforzo per riscrivere la storia.

Poiché si tratta di una storia relativamente recente – sono trascorsi meno di tre anni dal massacro del 7 ottobre – si sta investendo uno sforzo particolare per offuscare il ricordo ancora vivo nell’opinione pubblica israeliana. È chiaro che Netanyahu ritiene che questo sarà determinante per la sua sorte alle elezioni. Pertanto, sta cercando contemporaneamente di prendere le distanze da qualsiasi responsabilità per i fallimenti che hanno portato al massacro nelle comunità al confine con Gaza, di esaltare i risultati della guerra su più fronti condotta da allora (rivendicandone al contempo il pieno merito) e di gettare fango su chiunque lo minacci politicamente o metta in discussione la credibilità della sua versione dei fatti. Le dichiarazioni del primo ministro degli ultimi giorni riguardo all’impatto personale che la guerra ha avuto su di lui, alla sofferenza della sua famiglia e ai suoi successi nei negoziati per gli ostaggi hanno suscitato la rabbia maggiore. Netanyahu ha scherzato nel programma «The Patriots» di Channel 14 dicendo di aver perso peso a causa della guerra, si è lamentato che sua moglie abbia vissuto un «inferno» a causa delle manifestazioni contro di lui (se è così, cosa hanno dovuto passare gli ostaggi a Gaza?) e si è vantato ancora una volta di aver riportato tutti a casa. (Da molto tempo Netanyahu omette intenzionalmente di distinguere tra ostaggi vivi e morti, anche se nell’ultimo accordo che gli è stato imposto dagli Stati Uniti in ottobre sono stati restituiti 20 ostaggi vivi e 30 salme.)

Alle sue osservazioni si aggiunge l’audace affermazione del ministro Bezalel Smotrich secondo cui gli ostaggi sono tornati grazie a lui. Quando il Magg. Gen. (ris.) Nitzan Alon, che ha ricoperto il ruolo di capo del Comando per gli ostaggi e le persone scomparse, ha osato mettere le cose in chiaro mercoledì alla Conferenza di Herzliya, è stato immediatamente bersagliato da una dichiarazione incendiaria e delirante da parte della fazione del Likud. Alon si riferiva a Smotrich, non a Netanyahu, ma è chiaro che il Likud individua un punto debole nella propria narrazione degli eventi e reagisce immediatamente con tutta la forza ogni volta che qualcuno osa presentare la verità.

La verità, come sa chiunque sia stato coinvolto o abbia seguito i negoziati, è piuttosto semplice: Netanyahu, sotto la pressione di Smotrich e del suo alleato Itamar Ben-Gvir, ha ripetutamente ritardato possibili progressi nei colloqui perché temeva che il suo governo potesse cadere.

Anche Hamas ha creato le proprie difficoltà, ma ci sono volute la disillusione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua rabbia personale nei confronti di Netanyahu a seguito dell’attacco israeliano in Qatar per forzare un accordo. E tra il fallimento dei precedenti negoziati e il terzo e definitivo accordo, sono andate perdute le vite di circa 40 ostaggi.

Le distorsioni, in vista delle elezioni, non si limitano alla vicenda degli ostaggi. Martedì, in un programma televisivo che sostiene Netanyahu fino all’adulazione, il primo ministro ha fatto un passo falso riferendosi alla guerra con l’Iran. Ha affermato di essere entrato in guerra due volte per «salvarci dalla distruzione delle bombe nucleari che erano già nelle loro mani, e chissà chi sarebbe qui oggi». Poi, in una certa contraddizione con quanto appena detto, ha promesso: «Finché sarò primo ministro, l’Iran non avrà armi nucleari».

La descrizione di Netanyahu è a dir poco imprecisa. Nessun funzionario della sicurezza in Israele o negli Stati Uniti sostiene che gli iraniani avessero bombe nucleari pronte all’uso, né durante la prima campagna militare contro di loro dello scorso giugno né durante la seconda, iniziata a febbraio e conclusasi di recente con un cessate il fuoco. Ciò che è realmente accaduto è che gli iraniani hanno accumulato – in parte a seguito della decisione di Trump di ritirarsi dall’accordo nucleare nel maggio 2018 sotto la pressione di Netanyahu – 440 chilogrammi di uranio arricchito al 60 per cento.

Una tale quantità, se portata a un livello di arricchimento militare del 90 per cento, sarebbe stata sufficiente per la produzione di 11 bombe, ma anche in quel caso sarebbe stata necessaria un’ulteriore fase per adattare la bomba alla testata di un missile balistico.

Nulla di tutto ciò è ancora avvenuto, né nel 2025 né nel 2026. Sono giunte informazioni su alcuni possibili progressi nel gruppo di lavoro sulle armi, che si occupava della questione delle testate. David Albright, uno dei principali esperti nucleari americani, ha affermato, dopo aver preso visione di materiali dei servizi segreti israeliani, che nei mesi tra le due campagne erano stati compiuti progressi significativi e pericolosi nel progetto nucleare.

Gli esperti israeliani, per lo più ex funzionari dell’apparato della difesa, si sono mostrati più scettici. Ma in studio Netanyahu parlava già di un fatto compiuto che non è mai esistito: bombe pronte dall’uso dalle quali egli ci avrebbe presumibilmente salvati (se così fosse, attaccare gli impianti nucleari, come è stato fatto entrambe le volte, non avrebbe rischiato una risposta radioattiva?)

A meno di quattro mesi dalle elezioni, la situazione della coalizione non è promettente. Ma poiché questa volta la vittoria (o almeno un pareggio paralizzante che garantirebbe il mandato di un governo di transizione per qualche altro mese) è più cruciale che mai, si prevede che Netanyahu ricorrerà a ogni mezzo: politica identitaria, attacchi aggressivi ai suoi rivali, monopolizzazione dell’agenda politica attraverso l’escalation delle crisi di sicurezza e accuse ai rivali di compromettere intenzionalmente l’integrità delle elezioni.

I media avranno il loro bel da fare nel tentativo di smascherare la propaganda ingannevole, comprese le notizie diffuse che non hanno alcun nesso con la realtà”.

Harel conclude il suo report con un ammonimento che dà conto della situazione para-golpista in cui Israele andrà al voto. Un governo di bugiardi seriali che controlla la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione, asserviti a una narrazione disumanamente bellicista. Gli avversari additati come traditori, le squadracce dei coloni reclutate per rendere la campagna elettorale una guerra interna. Ha pienamente ragione Harel: Netanyahu e soci faranno di tutto e di peggio per vincere le elezioni e dare il colpo mortale a ciò che resta di democrazia in Israele.