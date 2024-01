Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

23 Gennaio 2024 - 12.32

La madre di ogni rimozione: il conflitto israelo-palestinese. Rimosso, fino al 7 ottobre, dall’agenda internazionale. Rimosso nel dibattito, pur infuocato, interno a Israele.

La grande rimozione

A darne conto è un editoriale di Haaretz: “Un altro preconcetto in cui Benjamin Netanyahu credeva religiosamente prima di essere frantumato il 7 ottobre è l’illusione che Israele possa ignorare il conflitto israelo-palestinese. Negli ultimi anni, la parola “occupazione” è scomparsa dal lessico politico – questo è vero non solo per la destra ma anche per alcuni segmenti del centro e della sinistra. Nessuno voleva sporcarsi con iniziative diplomatiche. Anche l’uso della parola “pace” è finito.

Questo sentimento ha permesso a Yair Lapid e Yesh Atid di diventare una forza politica, come ha fatto per Benny Gantz e il Partito dell’Unità Nazionale. Mentre l’Unità nazionale non sostiene l’annessione o i sogni messianici di una Terra d’Israele dal mare (Mediterraneo) al fiume (Giordano, non parla nemmeno della soluzione a due stati o si oppone attivamente all’occupazione.

Non sono solo i partiti politici che hanno per la maggior parte rinunciato a combattere l’occupazione. Le proteste di Balfour Street contro Netanyahu sono state evitate come la peste da chi veniva identificato politicamente con la sinistra. Le grandi le proteste contro la revisione giudiziaria hanno fatto in modo di non essere identificate con la campagna contro l’occupazione. Lo hanno fatto nonostante il fatto che la ragione d’essere della revisione fosse l’eventuale annessione dei territori, l’approfondimento dell’apartheid e il rafforzamento della supremazia ebraica.

Il 7 ottobre, la realtà ha dimostrato che non importa quanto abbiamo cercato di negare il conflitto e immaginare un futuro senza i palestinesi, il problema palestinese è un problema israeliano. L’idea di Netanyahu che il conflitto potesse essere gestito si è rivelata una pericolosa bugia che ha portato al disastro. Semmai, il 7 ottobre ha dimostrato che è stato il conflitto a gestire Israele.

Secondo un nuovo sondaggio, condotto per l’Iniziativa di Ginevra, il pubblico sta iniziando a mostrare segni di risveglio a questo riconoscimento. Ha scoperto che il 51,3 per cento del pubblico sostiene l’idea di un accordo sostenuto dagli Stati Uniti che include il ritorno degli ostaggi, un accordo per formare uno stato demilitarizzato a Gaza a e la normalizzazione con Israele. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta cercando di portare Israele in un processo diplomatico che terminaicon una soluzione a due stati.

Non è l’unico. Lunedì, il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, in un incontro con i ministro degli Esteri dell’Unione europea a Bruxelles, ha detto: “Stanno sfidando l’intera comunità internazionale ed è ora che il mondo prenda posizione …. Questa guerra non ci porterà ad alcuna pace e Israele non godrà di alcuna sicurezza finché i diritti palestinesi non saranno riconosciuti”.

Che si tratti di Gantz, Lapid, Yair Golan o Yossi Cohen, chiunque sogni di guidare l’opposizione a Netanyahu dovrebbe prestare grande attenzione alle parole del ministro degli Esteri giordano. L’opposizione a Netanyahu deve essere opposizione sia al suo modus operandi che alla sua visione del mondo, che ha portato il disastro allo Stato di Israele. Richiede il riconoscimento dell’occupazione e la coraggiosa ricerca di una soluzione a due Stati”.

Manderesti tuo figlio a combattere la guerra di Netanyahu?

Un interrogativo drammatico, lacerante, che fa da filo conduttore all’opinione espressa sul quotidiano progressista di Tel Aviv da Adar Primor. Il dottor Primor dirige il dipartimento pubblico di Physicians for Human Rights Israel.

Scrive Primor: “Come è possibile non sostenere questa guerra? Il figlio di amici, tra i miei migliori, è stato assassinato nella sua casa di Kfar Azza. Sua moglie è stata uccisa pochi secondi prima di lui. Si sono lasciati alle spalle dei gemelli di 10 mesi. Tre membri della famiglia di un altro amico sono stati rapiti a Gaza da Be’eri. La madre è stata uccisa nel kibbutz.

Due figlie di un terzo amico erano al festival musicale di Re’im e sono sopravvissute solo perché hanno preso un giro in un’auto che ha preso una svolta a destra invece che a sinistra – una svolta a sinistra che ha portato molti altri a essere massacrati, compresi gli amici dei miei figli.

Come è possibile non sostenere una guerra del genere – “la più giusta di tutte le guerre”. Dopo tutto, anche The Economist ha chiesto lo sterminio di Hamas, sostenendo che nonostante la tragedia della guerra, “un cessate il fuoco (in questo caso) sarebbe il nemico della pace”.

I commentatori israeliani dicono che se dovessimo ora arrenderci al leader di Hamas Yahya Sinwar, sacrificheremmo completamente la sicurezza del popolo. L’editorialista Ron Ben-Yishai ha scritto sul sito di notizie Ynet che Israele avrebbe perso la sua deterrenza contro i suoi nemici e avrebbe reso ogni cittadino un potenziale ostaggio.

“Come è possibile non sostenere questa guerra?” Molti dei miei amici credono a questo, tutti “sinistri” che, nell’ultimo anno, hanno aggiunto le loro voci al grido di democrazia, pace e convivenza. Ora scelgono di unirsi alle tre scimmie. Non vedono, non sentono e non parlano. Perché non c’è scelta. Perché questo è il nostro dovere ora. Perché la verità potrebbe indebolirci. Perché se non diventiamo scimmie, se rimaniamo solo umani, il 7 ottobre si ripeterà su una scala ancora più terribile.

Solo per questo, ammettono, è possibile accettare gli orrori di cui Israele è responsabile. Solo in questo modo è possibile non sentire nulla per le migliaia di bambini di Gaza che sono morti sotto tonnellate di bombe. Solo in questo modo il grido straziante delle famiglie degli ostaggi, che chiedono la fine dei combattimenti fino al ritorno dei loro cari, può essere lasciato inascoltato.

Non dirci cosa sta succedendo laggiù a Gaza, comandano gli amici.. Non aggiornarci sul numero di morti; non sussurrare nulla sulla crisi della fame o sul crollo del sistema sanitario o sulle centinaia di personale medico che sono diventati vittime. Non trasformare i numeri in persone; non menzionare i medici di Gaza che hanno lavorato con la tua Ong e hanno perso familiari. Non trasformare i numeri in volti e non trasformare quelli qualificati come “coinvolti” nel terrorismo o negli atti di odio in amanti della pace e attivisti della riconciliazione. Non ora.

Non disturbarci con i dati sulla campagna di vendetta contro i detenuti palestinesi. Non parlarci degli abusi commessi contro di loro in carcere, , parla di coloro che sono morti lì e di altri i cui destini sono sconosciuti. Sul ciclo di vendetta che continua ad approfondirsi nel nostro nome e chiaramente mette ulteriormente a repentaglio la vita degli ostaggi.

Capisco come si sentono. Ci sono stato io stesso. Il sangue di quelli a me cari lo ha richiesto. Mi preoccupavo per il futuro dei gemelli che recentemente hanno “celebrato” il loro primo compleanno senza i loro genitori, e mi preoccupavo del destino della mia famiglia; il destino di tutti noi, in realtà. Ma poi, gli stessi alti funzionari americani hanno avvertito di nuovo che il primo ministro Benjamin Netanyahu vuole prolungare inutilmente la guerra, che sta lavorando per intensificare la lotta contro Hezbollah per considerazioni per la sua personale sopravvivenza politica.

Lo sapevamo già, dopo tutto. Che tragica ironia che Netanyahu sia stato l’uomo che ci ha avvertito personalmente del suo comportamento pericoloso. Ha dichiarato nel 2008, quando Ehud Olmert era primo ministro e lui era all’opposizione, “Un primo ministro che è fino al collo nelle indagini non ha alcun mandato pubblico o morale per decidere cose così fatide nello Stato di Israele”. Ha detto che c’erano preoccupazioni, “reali – non infondate – che lui [il primo ministro] avrebbe preso decisioni sulla base del suo interesse alla sopravvivenza personale”. In altre parole, Netanyahu non ha un briciolo di diritto di mandare altri a combattere per salvarlo da un verdetto e dalla prigione.

A proposito, Netanyahu sacrificherebbe i suoi figli per “sradicare il seme di Amalek”? I figli si sacrificherebbero per il bene degli “oggettivi sacri” di papà?

Questo è il momento in cui ognuno di noi deve chiedersi onestamente se andremo a combattere Hamas; chiedere se manderemmo i nostri figli a combattere la guerra di Netanyahu, da cui potrebbero non tornare. Se la risposta è no, allora è anche ovvio che non abbiamo il diritto morale di chiedere che chiunque altro combatta per noi. Non ora. È impossibile andare in guerra con una coscienza impura, figuriamoci “vincerla”.

Coloro che credono che la guerra sia “la più giustificata” delle guerre ammetteranno che è impossibile vincerla quando la persona che la gestisce è un primo ministro il cui mandato è il “più ingiustificato” di tutti. Ho imparato dai miei figli che un più per un meno fanno un meno. Questo è vero anche in questo caso. Meno di niente. E fiumi di veleno e sangue”.