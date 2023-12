L'ira di Biden contro i repubblicani: "Lavoro per gli americani e loro mi attaccano con le bugie"

globalist Modifica articolo

14 Dicembre 2023 - 01.38

Preroll

«Invece di fare qualsiasi cosa per contribuire a migliorare la vita degli americani», i repubblicani «preferiscono attaccarmi con delle bugie».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo afferma in una nota il presidente degli Stati Uniti Joe Biden commentando l’autorizzazione della Camera all’indagine per il suo impeachment. «Il popolo americano ha bisogno che i suoi leader al Congresso agiscano su importanti priorità per la nazione e il mondo», spiega. «Martedì ho incontrato il presidente dell’Ucraina, che guida il suo popolo nella battaglia per la libertà contro l’aggressione russa. È venuto in America per chiederci aiuto. Eppure i repubblicani al Congresso non agiranno per aiutare. Il popolo di Israele è impegnato in una battaglia contro i terroristi e aspetta il nostro aiuto. Eppure i repubblicani al Congresso non agiranno per aiutare. Dobbiamo affrontare la situazione al nostro confine meridionale e sono determinato a cercare di risolvere il problema. Abbiamo bisogno di finanziamenti per rafforzare la sicurezza delle frontiere, ma i repubblicani al Congresso non agiranno per aiutare».

Middle placement Mobile

«Dobbiamo portare avanti – prosegue Biden – i nostri progressi sull’economia e assicurarci che l’inflazione continui a scendere e la crescita dell’occupazione continui ad aumentare. Ciò significa evitare crisi economiche autoinflitte come lo shutdown del governo, verso cui i repubblicani al Congresso ci stanno spingendo in poche settimane perché non agiranno ora per finanziare il governo e le priorità fondamentali per migliorare la vita del popolo americano. C’è molto lavoro da fare. Ma dopo aver sprecato settimane cercando di trovare un nuovo speaker della Camera e aver dovuto espellere i propri membri, i repubblicani al Congresso se ne vanno per un mese senza fare nulla per affrontare queste sfide urgenti. Mi sveglio ogni giorno concentrato sui problemi che deve affrontare il popolo americano: problemi reali che influiscono sulle loro vite, sulla forza e sulla sicurezza del nostro Paese e del mondo».

Dynamic 1

«Sfortunatamente – aggiunge – i repubblicani della Camera non si uniscono a me. Invece di fare qualsiasi cosa per contribuire a migliorare la vita degli americani, preferiscono attaccarmi con delle bugie. Invece di dedicarsi al lavoro urgente che deve essere svolto, stanno scegliendo di perdere tempo con questa acrobazia politica infondata che persino i repubblicani al Congresso ammettono non essere supportata dai fatti». «Il popolo americano merita di meglio. So su cosa rimarrò concentrato. Inviterei i repubblicani al Congresso a unirsi a me», conclude.