Il sindaco di Kiev: "Non permetteremo a Putin di rubarci il Natale"

29 Novembre 2022 - 10.25

Putin usa l’arma del freddo e del buio come strategia – criminale – di infierire sulla popolazione civile e indurre il governo di Kiev a cedere di fronte alle sofferenze della gente. Ma non sarà in questo modo che la Russia otterrà qualcosa.

«Non permetteremo a Putin di rubarci il Natale»: lo ha promesso il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, annunciando che nella capitale verranno installati i tradizionali alberi per celebrare le festività. «Nessuno cancellerà Natale e Capodanno», ha assicurato.

La capitale ucraina soffre di lunghi blackout a causa dei bombardamenti russi che hanno danneggiato le infrastrutture energetiche. Gli alberi di Natale non avranno quindi luminarie, ha sottolineato Sergey Kovalenko, alla guida della società Yasno che fornisce elettricità a Kiev, «ma saranno comunque festosi per tutti noi».