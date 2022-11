Ucraina, Von der Leyen: "La Ue al lavoro per ripristinare le infrastrutture energetiche"

globalist Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 14.22

Ucraina, la Ue sta lavorando per ripristinare le infrastrutture energetiche. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in un comunicato stampa rilasciato dopo una telefonata avuta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

«Stiamo intensificando i nostri sforzi, collaborando con i partner, per fornire il sostegno di emergenza di cui l’Ucraina ha bisogno per ripristinare e mantenere l’energia elettrica e il riscaldamento per la popolazione civile», ha dichiarato. «Ho espresso al presidente Zelensky la piena solidarieta’ dell’Ue nei confronti dell’Ucraina, che soffre per i bombardamenti deliberati e barbari di Putin sulle infrastrutture civili del Paese. Condanno fermamente questi attacchi. La Russia deve essere chiamata a rispondere di quelli che sono crimini di guerra», ha aggiunto.