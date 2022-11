Wsj: "La Cia cerca spie tra i russi 'disgustati' dalla guerra"

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 10.05

La Cia punta a reclutare spie tra i russi che non approvano la guerra in Ucraina. Così titola il Wall Street Journal, riportando l’intervento tenuto da David Marlowe, vicedirettore delle operazioni della Central Intelligence Agency, davanti a un pubblico accademico.

Marlowe ha definito l’invasione dell’Ucraina un grande fallimento per il presidente russo Vladimir Putin, che apre però opportunità per le agenzie di intelligence occidentali di reclutare agenti tra i russi delusi. “Stiamo cercando in tutto il mondo russi che siano disgustati quanto noi – ha detto – perché siamo aperti a fare affari”.