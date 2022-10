La Russia accusa la Norvegia: "Avete un'ossessione per le spie"

globalist Modifica articolo

26 Ottobre 2022 - 18.18

Nei giorni scorsi, in Norvegia è stato arrestato un uomo accusato di essere una spia della Russia, che secondo le accuse si spacciava per un ricercatore di cittadinanza brasiliana. L’ambasciata russa a Oslo ha accusato la Norvegia di avere una cosiddetta «ossessione per le spie»

La rappresentanza diplomatica di Mosca nel Paese scandinavo ha negato di sapere «chi o di cosa si tratti», sottolineando che «in generale l’ossessione delle spie è stata attivamente promossa in Norvegia di recente». Nelle ultime settimane, le forze di sicurezza hanno arrestato nove cittadini russi accusandoli di aver fatto volare droni o aver fotografato siti sensibili in zone interdette.