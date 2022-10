Lavrov insiste: "Kiev progetta una bomba sporca con materiali da Chernobyl"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 14.25

“Il regime di Kiev progetta di far esplodere un’arma nucleare a bassa potenza per accusare la Russia di usare armi di distruzione di massa”: lo sostiene lo Stato maggiore della Federazione. Che aggiunge: “Potrebbero usare le sostanze radioattive del combustibile nucleare esaurito della centrale nucleare di Chernobyl per costruire la bomba sporca. La detonazione porterà alla contaminazione radioattiva di un’area fino a diverse migliaia di metri quadrati”. Lo riporta la Tass.

La Russia ha informazioni “concrete” e “doppiamente verificate” sulla “possibile provocazione” dell’utilizzo di una bomba sporca da parte degli ucraini, “non sono accuse senza fondamento”: ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Tass. Mosca, ha insistito il capo della diplomazia russa, “ha informazioni concrete su istituti ucraini capaci di produrre una bomba sporca” e solleverà la questione all’Onu.