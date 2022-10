Kiev dura con Berlusconi: "È sotto l'effetto della vodka russa"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 17.33

Parole molto dure ma che segnano un discrimine: Kiev ha fiducia in Giorgia Meloni anche se non la ha affatto per Berlusconi.

Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia dei `cinque amici di Putin”´in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada».

Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.