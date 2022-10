El Paìs: "Berlusconi ha già difeso l'invasione di Putin. Questa recidiva rivela il suo reale pensiero"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 10.30

«Le esternazioni pro-Putin di Berlusconi scatenano il caos nella coalizione di destra», scrive il quotidiano spagnolo El Paìs, in riferimento allo scoop di LaPresse sulle parole pronunciate da Silvio Berlusconi sul suo avere «riallacciato» i rapporti con Vladimir Putin e sulla guerra in Ucraina.

«La bomba – scrive il quotidiano spagnolo – è esplosa in tre fasi. In primo luogo, le dichiarazioni del Cavaliere sono trapelate e Forza Italia le ha smentite a diversi media, tra cui El país. Poco dopo, La Presse, l’agenzia che li aveva pubblicati, ha pubblicato l’audio in cui si sente lo stesso Berlusconi parlare di una situazione inequivocabilmente attuale», «mercoledì, proprio quando la tempesta sembrava essersi placata, sono trapelate nuove registrazioni della stessa conversazione. Ancora più grave. In una di esse, Berlusconi liquida il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un commento sprezzante».

Berlusconi, sottolinea El Paìs, ha già difeso l’invasione di Putin in un programma di prima serata appena un mese fa. Questa recidiva rivela chiaramente il suo reale pensiero e pone il suo partito in una posizione di debolezza nelle attuali trattative per la spartizione dei ministeri tra le tre formazioni della coalizione di destra che ha vinto le elezioni.