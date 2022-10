E' nato il patto Russia-Iran contro l'Occidente?

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 14.11

Preroll

I droni iraniani che Putin sta usando a tappeto in Ucraina mandano “il segnale mortale” che “la partita è Russia e Iran contro l’Occidente”: così afferma il New York Times in un’analisi di prima pagina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“I due governi autoritari, entrambi furiosi per le sanzioni occidentali, condividono la visione degli Stati Uniti come il loro grande nemico e una minaccia alla loro permanenza al potere”. Si tratta, insomma, di “una partnership di convenienza tra due dittature” che “lottano con difficoltà economiche e politiche”, ma “l’emergere di un’alleanza Mosca-Teheran ha molteplici implicazioni internazionali, potenzialmente attenuando le prospettive di un nuovo accordo per tenere a freno il programma nucleare iraniano e aumentando la pressione su Israele, il nemico giurato dell’Iran, affinchè si schieri dalla parte dell’Ucraina nella guerra”, rileva il Nyt.

Middle placement Mobile

Ria Novosti riporta che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel suo briefing giornaliero ha detto di “non sapere” se la Russia ha acquistato droni dall’Iran. Ha aggiunto che nell’operazione speciale in Ucraina vengono utilizzate armi russe. Ma secondo le autorità ucraine, le forze armate russe hanno usato droni kamikaze di fabbricazione iraniana, gli Shahed-136, nei loro bombardamenti anche a Kiev. L’Iran invece ha negato di aver fornito armamenti “alle parti in conflitto”.