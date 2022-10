Il drammatico rapporto Unicef: a causa della guerra 4 milioni di bambini poveri

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 09.46

Preroll

L’invasione russa dell’Ucraina e le conseguenti ricadute economiche hanno gettato nella povertà quattro milioni di bambini nell’Europa orientale e nell’Asia centrale. Lo ha rilevato l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia. “I bambini stanno pagando il peso più pesante della crisi economica causata dalla guerra in Ucraina”, ha affermato l’Unicef. Il conflitto “e l’aumento dell’inflazione hanno portato alla povertà altri quattro milioni di bambini nell’Europa orientale e nell’Asia centrale, con un aumento del 19% dal 2021”, il dato. Lo studio è stato condotto su dati di 22 Paesi. I bambini russi e ucraini sono stati i più colpiti dall’attacco di Mosca .

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Russia rappresenta quasi i tre quarti dell’aumento totale del numero di bambini che vivono in povertà a causa della guerra in Ucraina e della crisi del costo della vita in tutta la regione, con altri 2,8 milioni di bambini che ora vivono in famiglie al di sotto della povertà linea”, ha rilevato l’Unicef. “L’Ucraina ospita mezzo milione di bambini in più che vivono in povertà, la seconda percentuale più grande”, ha aggiunto l’organizzazione.