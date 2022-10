Gli 007 di Londra: "I riservisti russi mandati in Ucraina devono pagarsi l'armatura"

globalist Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 12.05

Preroll

I riservisti russi richiamati alle armi “probabilmente” saranno costretti a pagare di tasca propria la loro armatura. Lo afferma il ministero della Difesa britannico nel consueto aggiornamento di intelligence sulla guerra in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo Londra – come riporta il Guardian – la quantità media di equipaggiamento personale che la Russia stava fornendo ai suoi riservisti mobilitati era «quasi certamente inferiore alla già scarsa fornitura delle truppe schierate in precedenza».

Middle placement Mobile

In questo quadro «è probabile che molti riservisti debbano acquistare la propria armatura, in particolare il moderno giubbotto 6B45, venduto on-line per 40.000 rubli (circa 640 dollari USA), rispetto ai circa 12.000 rubli di aprile.