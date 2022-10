Lavrov apre alla possibilità di un incontro: "Se gli Stati Uniti propongono summit Biden-Putin, lo considereremo"

globalist Modifica articolo

11 Ottobre 2022 - 14.08

Gli Stati Uniti sono, di fatto, “coinvolti da molto tempo” nel conflitto in Ucraina e stanno armando il regime di Kiev. Lo ha affermato il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, come riporta Tass.

“Mi sembra che gli americani di fatto abbiano partecipato a questa guerra per molto tempo. Non stanno solo armando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo regime, ma stanno fornendo dati di intelligence dai satelliti”, ha detto Lavrov.

Lavrov ha affermato che se gli Stati Uniti proporranno un incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin, la Russia lo considererà. Dagli Stati Uniti, però, non è arrivata “nessuna proposta seria di colloqui”, ha concluso il ministro degli esteri russo.

“Aumentano le prove sui soldati Usa in Ucraina”

“Ci sono sempre più prove, abbastanza convincenti, che non solo gli americani stanno assistendo nel reclutamento di mercenari per le attività militari in Ucraina, ma anche il personale militare statunitense, così come quelli di alcuni Paesi europei, stanno lavorando in modo permanente sul terreno. In particolare stanno aiutando le squadre addette ai sistemi di artiglieria e ai sistemi a lancio multiplo come gli HIMARS, facilitandone l’uso nelle ostilità”, ha sottolineato il capo della diplomazia russa