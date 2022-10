Orban è volato a Berlino: le sanzioni alla Russia al centro dei colloqui con Scholz

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 15.28

Preroll

Viktor Orban è arrivato a Berlino, dove è stato ricevuto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina e in particolare il tema delle sanzioni nei confronti della Russia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il governo di Budapest si è espresso più volte in termini critici contro le sanzioni, di recente Orban ha pure annunciato un referendum sul tema nel suo Paese. Non è prevista una conferenza stampa congiunta con il cancelliere ed il premier magiaro. In compenso, nel pomeriggio è atteso un discorso di Orban a un Forum economico presso la cancelleria.