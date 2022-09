Russia, il 30 settembre il discorso di Putin alle Camere: annuncerà l'annessione dei territori occupati

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 09.28

I risultati dei referendum per l’annessione dei territori occupati alla Russia potrebbero essere annunciati da Vladimir Putin il prossimo 30 settembre, con quello che potrebbe essere uno storico discorso alle Camere. Lo scrivono i media russi, ma gli stessi 007 britannici confermano il prossimo annuncio del numero 1 del Cremlino.

Nell’ultimo rapporto dell’intelligence di Londra si legge infatti che ”c’è una realistica possibilità che Putin userà il discorso per annunciare formalmente l’annessione alla Federazione russa delle regioni occupate in Ucraina. I referendum sono in corso e si concluderanno oggi”. La Ue ha già difinito “una farsa” le consultazioni per l’ormai probabile annessione dei territori occupati a Mosca.