Putin riceve Kusturica e il regista lo elogia per la guerra in Ucraina: "Grazie per la giustizia storica"

2 Aprile 2024 - 22.02

Il nazionalismo di Putin è molto apprezzato in Serbia, paese che ha legami storici con Mosca.

Emir Kusturica è stato ricevuto oggi al Cremlino dal presidente russo, Vladimir Putin, che ha espresso apprezzamento per l’approccio del regista serbo nei confronti della storia. «L’arte riflette la realtà della vita, e oggi è solo un passato dimenticato. Il vostro ricorrere alla storia, mi sembra, potrà essere molto interessante e produttivo», ha detto Putin, come riferito dai media serbi. «Desidero ringraziarla per la sua personale giustizia storica, che noi slavi abbiamo sempre perseguito», ha osservato da parte sua Kusturica. «Quello che avviene ora in Ucraina è una lotta per noi. Abbiamo visto quello che è accaduto con i `Bandera´ di Croazia, quando cacciarono 230 mila serbi. Penso che questa analogia sia molto importante per tutti», ha aggiunto Kusturica.

Il regista ha poi parlato di un suo progetto di girare tre film in Russia basati su opere di Fjodor Dostojevski, Nikolaj Gogol e Lev Tolstoj, ponendo fine con ciò alla sua carriera. «Ho l’idea di fare un trittico nel nuovo mondo, un trittico russo, tre film», ha detto. Un’idea che Putin ha definito «molto interessante».