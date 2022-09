La Russia ufficializza i dati dei referendum farsa: "Ha votato più del 50% della popolazione"

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 10.09

Preroll

La Russia ha ufficializzato i numeri dei referendum, definiti “farsa” dalla Ue, per annettere i territori occupati di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Oltre il 50 per cento della popolazione dei quattro territori occupati dalla Russia in Ucraina ha votato e per questo i referendum per l’annessione sono ”validi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo riferiscono i media russi riferendosi al voto che si è svolto dal 23 e si completerà oggi, mentre la comunità internazionale parla di “referendum farsa” e ritiene ”ampiamente falsi” i dati sull’affluenza. L’agenzia di stampa statale russa Tass ha affermato che lunedì 26 l’affluenza alle urne è stata dell’86,89% a Donetsk, dell’83,61% a Luhansk, del 63,58% a Kherson e del 66,43% a Zaporizhzhia.

Middle placement Mobile

A Kherson non si può né entrare né uscire

Dynamic 1

L’area occupata di Kherson, in Ucraina, è stata “completamente chiusa in ingresso e in uscita” a seguito del “referendum” sull’adesione della regione alla Federazione russa tenuto dalle autorità separatiste: lo ha reso noto oggi lo Stato maggiore delle forze armate ucraine.

Anche viaggiare dentro e fuori la parte occupata della vicina regione di Zaporizhzhia è molto difficile per i civili e quasi impossibile per gli uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ha affermato il National Resistance Center dell’Ucraina, un’unità del Ministero della Difesa citata dalla Cnn.