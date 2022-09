Ucraina, l'Aiea su Zaporizhzhia: "Proseguiamo le consultazioni per evitare un incidente nucleare"

globalist

26 Settembre 2022 - 16.35

Preroll

L’Aiea propone il «proseguimento delle consultazioni» con Kiev e Mosca per «evitare un incidente nucleare» a Zaporizhzhia. Il direttore generale, Rafael Grossi, ha espresso la sua disponibilità per «continuare le consultazioni» con Ucraina e Russia per garantire la sicurezza della centrale nucleare ed «evitare un incidente nucleare» a causa dei combattimenti nella zona.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un incidente nucleare che aggiunge tragedia alla sofferenza. Dobbiamo agire. Se succede qualcosa qui, non saremo in grado di incolpare un disastro naturale, ma dovremo riconoscere la nostra stessa inerzia», ha affermato, prima di ribadire il suo appello per la creazione di una zona di sicurezza attorno al sito. Grossi ha quindi confermato l’avvio di «colloqui dettagliati» con Kiev e Mosca per raggiungere un accordo. «È possibile arrivarci. Sono disposto a continuare le consultazioni questa settimana con entrambi i paesi in modo da poter proteggere questo impianto», ha spiegato.