La Russia precisa: "Non minacciamo nessuno con le armi nucleari, ma gli Usa devono evitare lo scontro diretto"

globalist

23 Settembre 2022 - 15.01

Preroll

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha voluto precisare la posizione di Mosca sul possibile uso di armi nucleari. «La Russia non minaccia nessuno con armi nucleari, ma avverte gli Stati Uniti di non interferire nel conflitto in Ucraina, che potrebbe portare a uno scontro militare diretto».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«I criteri per il loro utilizzo sono descritti nella dottrina militare e specificati nei fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare», ha aggiunto in una conferenza all’Accademia diplomatica del ministero degli Esteri russo dedicata al 60° anniversario della crisi caraibica.

Middle placement Mobile

«Allo stesso tempo, avvertiamo dei rischi dell’interferenza occidentale nell’operazione militare speciale in Ucraina ed esortiamo l’amministrazione statunitense a evitare una situazione che potrebbe portare a uno scontro militare diretto con la Russia», ha concluso il diplomatico.