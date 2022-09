Fuga dalla Russia: posti esauriti sui voli per non andare in guerra

globalist

22 Settembre 2022

Sono oltre mille (almeno 1.335) secondo la ong Ovd-info, le persone finora arrestate per essere scese in piazza in diverse città del Paese.

Sui social circolano i video della protesta a Mosca, uno in particolare – sull’account Twitter di Nexta, il sito dell’opposizione bielorussa – in cui si vedono gli agenti che portano via di peso i dimostranti che scandiscono lo slogan “vita per i nostri figli”. In un altro video si vede la polizia, in tenuta anti sommossa, che carica i dimostranti a San Pietroburgo, dove i manifestanti sono stati picchiati con i manganelli durante la detenzione, come riferisce il sito in Ovd-info.

Poche ore dopo l’annuncio della ‘mobilitazione parziale”, la procura di Mosca ha avvisato che chi partecipa alle proteste rischia 15 anni di carcere. In un comunicato, la procura si riferisce alla pubblicazione sui social media di “post con informazioni per partecipare ad azioni pubbliche e commettere altre azioni illegali”.

“La Procura mette in guardia dalla distribuzione di questo materiale – prosegue la nota – e la partecipazione ad azioni illegali che sono punibili sulla base di leggi penali ed amministrative”. Azioni, si aggiunge, che sono “qualificate come reati punibili anche con pene detentive fino a 15 anni”.

Una protesta contro la mobilitazione proclamata da Vladimir Putin era stata annunciata per questa sera alle 19 ora di Mosca, le 18 in Italia. “Migliaia di uomini russi, i nostri padri, fratelli e mariti, verranno gettati nel tritacarne della guerra. Per chi moriranno? Per cosa dovranno piangere le madri e i figli”, si legge in una dichiarazione diffusa sui social dal movimento anti guerra Vesna, che invitava ad una protesta questa sera in tutte le città russe, scrive il sito indipendente russo Meduza.

Intanto, un corrispondente del Wall Street Journal aveva diffuso su Twitter le foto di persone che espongono cartelli contro la mobilitazione e la guerra in Ucraina in diverse città russe. Veniva anche rilanciato un video condiviso su Telegram, che mostrerebbe il dispiegamento di poliziotti a Novosibirsk per reprimere una protesta.