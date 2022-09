La controffensiva ucraina arriva nel Luhansk: riconquistato il villaggio di Bilohorivka

globalist

19 Settembre 2022 - 21.45

Preroll

La controffensiva di Kiev non si ferma, almeno per il momento. Ma questi mesi di guerra in Ucraina hanno insegnato che la guerra va a fasi alterne e che l’instabilità regnerà a lungo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La liberazione del villaggio di Bilohorivka annunciata oggi dalle autorità ucraine, rappresenta «una vittoria piccola ma simbolica» perché significa che la Russia non controlla più l’intera regione di Luhansk, occupata dai primi di luglio. A sottolinearlo è il Guardian, ricordando che il villaggio è un sobborgo di Lysychansk, città occupata dai russi.

Middle placement Mobile

Dopo una sanguinosa battaglia, l’esercito ucraino si era ritirato ai primi di luglio dalle città di Severodonetsk and Lysychansk. Ma ora vi sono notizie non confermate che stiano avanzando verso Lysychansk. E ormai sembra difficile che la Russia possa conquistare tutto il Donbass, di cui fanno parte gli oblast di Luhansk e Donetsk, uno degli obiettivi dichiarati della cosidetta «operazione speciale» russa.