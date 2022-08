L'Onu: "Almeno 972 bambini in Ucraina sono stati uccisi o feriti dopo l'invasione russa"

globalist

22 Agosto 2022 - 21.46

Guerra in Ucraina e strage degli innocenti: “Almeno 972 bambini in Ucraina sono stati uccisi o feriti da quando la guerra si è intensificata quasi sei mesi fa, una media di oltre cinque bambini uccisi o feriti ogni giorno. E queste sono solo le cifre che le Nazioni Unite hanno potuto verificare. Crediamo che il numero reale sia molto più alto”: è quanto ha dichiarato oggi il Direttore generale dell’Unicef, Catherine Russell.

“L’uso di armi esplosive ha causato la maggior parte delle vittime tra i bambini. Queste armi non fanno distinzione tra civili e combattenti – ha rimarcato – soprattutto quando vengono usate in aree popolate, come è accaduto in Ucraina a Mariupol, Luhansk, Kremenchuk e Vinnytsia. E l’elenco continua. Ancora una volta, come in tutte le guerre, le decisioni sconsiderate degli adulti mettono a rischio estremo i bambini. Non esistono operazioni armate di questo tipo che non comportino il ferimento di bambini”.

“Nel frattempo, al di là dell’orrore dei bambini uccisi o feriti fisicamente negli attacchi, quasi tutti i bambini in Ucraina sono stati esposti a eventi profondamente angoscianti, e quelli che fuggono dalla violenza sono a rischio significativo di essere separati dalle famiglie, di subire violenze, abusi, sfruttamento sessuale e tratta”, ha sottolineato ancora Russell.