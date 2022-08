Scholz sfida la Russia sul Nord Stream: "Nessuno sta impedendo il trasporto della turbina"

globalist

3 Agosto 2022 - 11.09

Preroll

Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) crede che la Russia sia responsabile dei ritardi nella consegna di una turbina per il gasdotto Nord Stream dopo la riparazione in Canada. La turbina può essere trasportata in qualsiasi momento, ha affermato Scholz durante una visita allo stabilimento Siemens Energy di Mühlheim an der Ruhr, dove è immagazzinata la turbina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Nulla ostacola il proseguimento del trasporto”, ha dichiarato il cancelliere durante la sua visita, citato dai media tedeschi, mancherebbe solo l’ok dalla russa Gazprom, “è chiaro e semplice: la turbina c’è ed è pronta per essere consegnata, qualcuno deve solo dire `la voglio´, poi sarà lì molto rapidamente”.

Middle placement Mobile

Scholz ha tenuto una conferenza stampa presso la fabbrica di Siemens Energy a Muhlheim an der Ruhr, proprio davanti alla grande turbina in questione, che è stata riparata in Canada e rimandata in Germania dal 18 luglio. Scholz ha mostrato come la turbina sia pronta alla consegna alla Russia in qualsiasi momento.

Dynamic 1

“Tutto ciò che qualcuno deve fare è dire: `La voglio´, e sarà disponibile molto rapidamente”, ha spiegato il cancelliere. Tutte le ragioni tecniche addotte per ridurre le forniture di gas attraverso Nord Stream 1 dalla Russia sarebbero quindi incomprensibili su una base fattuale, questa è la “verità”.