Russia, una giovane "twerka" nel centro di Ekaterinburg: arrestata per 3 giorni

21 Luglio 2022 - 15.34

Un’insegnante di danza di Ekaterinburg è stato arrestata per tre giorni in Russia. La sua grave colpa? Aver `twerkato´ nel centro di Ekaterinenburg. Lo ha detto alla Tass il capo ufficio stampa del ministero degli Affari interni della regione di Sverdlovsk.

La ragazza ha registrato e pubblicato un video sul social network, dove si vedeva la sua performance nel centro della città e di fronte all’Eltsin Center. La donna “si è pentita e ha ammesso la propria colpevolezza”. Per questo motivo, “il tribunale ha deciso l’arresto non per il numero massimo di 15 giorni ma per tre giorni”.