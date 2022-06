Ucraina, Russia e Usa vanno avanti: "Nessun contatto, non ci sono piani di dialogo"

globalist

30 Giugno 2022 - 17.36

Preroll

Tra Russia e Stati Uniti, al momento, non esistono piani per poter iniziare di nuovo un processo di dialogo e di pace. A confermarlo, è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«No, sfortunatamente, finora non ci sono piani tangibili in merito», ha detto il portavoce risponendo a una domanda su eventuali contatti per garantire la stabilità strategica tra Russia e Stati Uniti. Peskov ha confermato che il presidente russo Vladimir Putin e il presidente negli Stati Uniti Joe Biden non hanno avuto alcun contatto diretto dall’inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina. «Sì, confermo», ha detto rispondendo sull’argomento.