Nato, Stoltenberg: "La battaglia contro i russi sarà la più grande sfida dalla Seconda Guerra Mondiale"

29 Giugno 2022 - 11.21

Jens Stoltenberg ha definito il momento del vertice Nato di Madrid come “la sfida più grande dalla Seconda guerra mondiale”.

Il summit di Madrid è “storico e trasformativo”. La Russia, ha sottolineato infatti Stoltenberg, pone “una minaccia diretta alla nostra sicurezza”, e anche per questo l’ok della Turchia all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza è “vantaggioso per tutti”.

«Mi aspetto che gli alleati concordino sul fatto che la Cina rappresenta una sfida ai nostri valori, ai nostri interessi e alla nostra sicurezza. La Cina non viene nominata con una sola parola» nel concetto strategico del 2010, ha rimarcato Stoltenberg. «La Cina non è un avversario, ma – ha insistito – certamente dobbiamo tenere conto delle conseguenze per la nostra sicurezza quando vediamo la Cina investire pesantemente in nuove, moderne capacità militari».