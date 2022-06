Ucraina, Monsignor Gallagher: "Resistere alla tentazione di compromessi sull'integrità territoriale".

globalist

14 Giugno 2022 - 19.19

Il Segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Gallagher, è intervenuto ad un colloquio sulle migrazioni alla Pontificia Università Gregoriana, di ritorno dalla sua missione diplomatica in Ucraina dei giorni scorsi e ha parlato della situazione a Kiev. “Dobbiamo resistere alla tentazione che va alzandosi nel mondo e in Europa della dimenticanza, quasi si comincia a essere distratti” rispetto alle sofferenze della guerra.

”Quando sono stato lì – ha raccontato – ho raccolto che c’è un appello verso la Santa sede a rimanere in contatto a mantenere la solidarietà. Alcuni paesi sono molto generosi ma c’è il pericolo che ci si stanchi, ma non dobbiamo pensare che il problema si risolve da sé”.

Come Chiesa, ha aggiunto, “dobbiamo lavorare per la pace e sottolineare anche la dimensione ecumenica. Inoltre dobbiamo resistere alla tentazione di accettare compromessi sull’integrità territoriale Ucraina. Dobbiamo usare al contrario questo», quello della territorialità, «come principio di pace. Speriamo di poter iniziare presto un negoziato una trattativa per un futuro di pace”.

Interpellato a margine però sulla prospettiva concreta di un cessate il fuoco, Gallagher ha allargato le braccia aggiungendo che la sua “profezia” è quella di un “inverno che non dimenticheremo”.