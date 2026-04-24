Per Israele oggi esiste solo Israele: il resto dell'umanità per loro è semplicemente inutile

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

24 Aprile 2026 - 15.44

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Per Israele oggi esiste solo Israele. Il resto dell’umanità è semplicemente inutile e inutile, come fanno i subumani.

La risposta ufficiale di Israele, e la risposta dei suoi sostenitori, è semplice: chi critica ciò che sta accadendo è antisemita.



È necessario, e fondamentale, che lo dicano gli ebrei del mondo: no, quello, “non in nostro nome.”

Gli assassini possono essere ebrei, ma prima sono assassini.

Nell’aprile 2022, dopo la catastrofica ritirata dei russi davanti a Kiev, abbiamo visto, stupiti, lo stato delle case che avevano occupato, non parlo del trattamento delle persone, di cui Bouchta ne è stato un esempio. No, il modo in cui avevano sistematicamente distrutto i muri, dentro, sporcato le stanze, e quello che scrivevano sui muri, gli insulti, le oscenità, l’odio e il disprezzo verso le persone che avrebbero dovuto “liberare dal nazismo”, visto che quello era il presunto scopo dell’operazione militare speciale.

Durante le operazioni militari a Gaza, sono stati visti soldati israeliani, l’esercito, non è vero, “più virtuoso del mondo” che, tra le rovine, vagavano con mutande femminili abbandonate, e i video erano accompagnati da commenti sporchi, anche questi video dovremmo ricordare.

Il fatto dei soldati stessi, che si filmavano e si mostravano a volto svelato, con un sorriso felice. C’è stata tutta una serie di video simili, mai su telecamere nascoste e, tutti, hanno detto la stessa cosa:

il soldato che si è comportato in territorio conquistato come si comporta qualsiasi soldato.

Quello che mostravano questi video era disprezzo e odio, odio, ovviamente, raddoppiato dal machismo istintivo, ma odio non solo verso le donne.

Quello che dicevano questi video è questo: siamo i più forti, facciamo quello che vogliamo, e questa è la stessa felice furia di distruzione che i soldati si filmavano mentre bruciavano gli archivi civili di Gaza. Noi siamo i più forti, gli altri non sono umani, o umani per caso, in qualche modo. Gli altri vengono distrutti non solo uccidendoli, affamandoli, riducendoli a gregge, ma anche deridendoli, e non solo nelle carceri, ma sempre, perché l’arma peggiore non è la tortura dal dolore fisico.

Il peggio è il sarcasmo, in cui si disumanizza.

Quello che vediamo in Libano è esattamente simile: queste sono le stesse scritti sui muri che in Ucraina, solo che non sono in russo ma in arabo, ebraico o in inglese.

In inglese, probabilmente, per un motivo fondamentale: essere visti da tutto il mondo, e compresi.

Questo è un messaggio al mondo, su quello che Israele, oggi, pensa del mondo. Sul disprezzo dello stato di Israele verso il mondo, cioè verso il resto dell’umanità. “Siamo i più forti”

E un’altra cosa: il video del soldato che distrugge una statua di Cristo, che ha indignato il mondo e, teoricamente, valorizzato il soldato in questione 30 giorni di detenzione disciplinare, ha ovviamente suscitato indignazione, ma, per me, mi colpisce per altro.

L’obiettivo annunciato della guerra lanciata da Netanyahou è sbarazzarsi degli Hezbollah filo-iraniani, movimento che si rivolge al terrorismo, che invia missili alle città israeliane e che in Libano è un fattore di costante destabilizzazione.

Tranne che questa statua di Cristo, non era in un villaggio di Hezbollah, se non per errore. Si trovava in un villaggio cristiano, in questo caso cattolico maronita, perché, tale è la natura del Libano, dove c’è convivenza, pacifica o no, a seconda dei periodi, tra musulmani e cristiani.

E così, di nuovo qui, esattamente come per Gaza, invece di prendere di mira Hamas, Israele prende di mira l’intera popolazione, e quindi, nello specifico, posta quello che sta commettendo, un nuovo crimine contro l’umanità, distruggendo la vita intera di una popolazione. Sono tutti i villaggi che vengono distrutti, e purtroppo non si contano i preti cattolici presi di mira, e uccisi, dalle bombe o dai droni israeliani.

Non contiamo nemmeno, esattamente come a Gaza, il numero dei giornalisti, uccisi perché giornalisti.

E, ancora ieri, l’omicidio di Amal Khalil, una giovane donna che stava cercando di documentare la distruzione, mostra la realtà del tentativo di morte dello Stato di Israele. È stato stabilito che Amal Khalil non ne ha sofferto uno, ma tre, in tre diversi tempi, da quando c’erano testimoni e che il suo collega, rimasto ferito, è sopravvissuto: primo, è stata la sua auto ad essere stata presa di mira.

Poi, il bersaglio è stato un’ambulanza che cercava di aiutare le due giovani donne, sì, un’ambulanza, e poi, la casa in cui si erano rifugiati è stata colpita da un missile.

Così Amal Khalil è rimasta, ancora viva, sotto le macerie, per sette ore, senza che nessuno venisse a salvarla, ed è morta.

Ma, decine di giornalisti uccisi, nell’esercizio del loro dovere. E non solo giornalisti: sembra, proprio come a Gaza, che Israele si stia facendo duro con gli intellettuali in generale.

Israele si sta comportando in Libano come si stanno comportando i russi in Ucraina.

La cosa è chiara. Non solo è chiaro, è rivendicato.

Si tratta di non lasciare nulla di intentato, né bunker, né case, usate da Hezbollah, ma in generale, non lasciare un’intera regione senza distinzione tra cristiani e musulmani, e c’è il paradosso più rivelatore: queste distruzioni, questi omicidi si uniscono, nello stesso odio contro Israele, comunità che fino ad allora convivevano solo insieme. Non solo stanno distruggendo la società libanese, la stanno forgiando nell’odio. E questo odio, “omicidio e sarcasmo” che a Israele non interessa.

Per Israele oggi esiste solo Israele. Il resto dell’umanità è semplicemente inutile e inutile, come fanno i subumani.

La risposta ufficiale di Israele, e la risposta dei suoi sostenitori, è semplice: chi critica ciò che sta accadendo è antisemita o fa il letto dell’antisemitismo.

Questa è la solita retorica di tutti i nazionalismi.

E passo alle accuse di “russofobia”, o anche di “denigrazione di armi” che sono le armi di repressione interna nella Russia di Putin.

Se scrivo quello che scrivo su Israele, dovrei, allo stesso modo, giocare al gioco antisemita, o sono antisemita io stessa, o un ebrea che ha “problemi con il mio ebraismo”.

Posso dire questo: i nemici degli ebrei sono, oggi, i sostenitori di Netanyahu, i difensori dell’attuale faccia del sionismo, anche se il volto del sionismo non è cambiato dal 1948: lo Stato di Israele iniziò con il Nakba, con la spoliazione delle terre.

Morale della favola: no, lo stato di Israele non è lo stato degli ebrei.

Possiamo, dobbiamo, credo, ma, beh, diciamo, possiamo essere ebrei senza rivendicare l’ideologia della morte e del disprezzo che oggi presiede la Knesset.

È necessario, e fondamentale, che lo dicano gli ebrei del mondo: no, quello, “non in nostro nome.”

Gli assassini possono essere ebrei, ma prima sono assassini.

Ancora di più:

sono i turiferiani di questo Israele che, in termini, portano non solo la perdita, ma la distruzione in una catastrofe globale, perché è evidente che, a lungo andare, con, da un lato, l’odio, da parte di tutto il mondo, causato dalla sua politica e dalla sua il suo atteggiamento e, d’altra parte, la graduale scomparsa del potere americano, che Trump sta solo accelerando, Israele non solo avrà più alleati, ma più sbocchi commerciali.

Allora, cosa succederà?

Cosa farà la sua bomba atomica per lui?

Contro chi la lancerà?

Contro il resto del pianeta? Chi semina vento… Il resto lo sappiamo.

Una tragedia senza fine.