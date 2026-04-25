Trump in picchiata nei sondaggi: la guerra con l’Iran danneggia l’economia Usa e spacca l’America

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25 Aprile 2026 - 13.30

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A otto settimane dall’inizio della guerra con l’Iran, il conflitto sta presentando un conto pesante agli Stati Uniti: benzina oltre i 4 dollari al gallone, inflazione ai massimi da quasi due anni, mutui più cari e consumi in rallentamento. Anche se i combattimenti finissero presto, secondo molti economisti il danno è ormai stato innescato e continuerà a pesare per mesi sull’economia americana.

Il punto politicamente più delicato è che una parte crescente dell’opinione pubblica non ha mai compreso fino in fondo le ragioni di questa guerra, percepita da molti come un conflitto che colpisce soprattutto gli interessi statunitensi senza offrire benefici evidenti. Per questo Donald Trump, che aveva promesso forza ma anche prosperità interna, viene descritto in difficoltà nei sondaggi, con consensi in calo proprio sul terreno economico.

La crisi ha inoltre riacceso accuse già circolate tra avversari e settori della sua stessa base: quella di una linea eccessivamente subordinata a Benjamin Netanyahu e agli interessi del governo israeliano. Sullo sfondo torna anche la vicenda Epstein, periodicamente rilanciata nel dibattito pubblico da critici che la usano per indebolire l’immagine dell’ex presidente e alimentare sospetti sui suoi rapporti e sulle sue scelte politiche.

Intanto il conflitto ha colpito il traffico nello Stretto di Hormuz, snodo da cui passa circa un quinto del petrolio mondiale, facendo schizzare il Brent sopra i 100 dollari al barile. E quando sale il petrolio, a pagare il prezzo più alto sono soprattutto famiglie e imprese americane.