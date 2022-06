Di Maio: "La Russia usando il cibo come ricatto, si sta macchiando di altri crimini di guerra"

globalist

8 Giugno 2022 - 15.13

Preroll

“Assistere l’Ucraina nell’esportazione dei milioni di tonnellate di grano e generi alimentari attualmente bloccati nei suoi silos è un’emergenza. L’Italia sostiene gli sforzi dell’Onu e dell’Ue per affrontare questo problema”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Russia, usando il cibo come arma di guerra, si sta macchiando di altri crimini, che si aggiungono alle atrocità già commesse sul suolo ucraino e che sono sotto gli occhi di tutti”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Middle placement Mobile

”Speriamo che il dialogo” oggi in Turchia ”tra il ministro degli Esteri russo e quello turco possa portare passi in avanti per lo sblocco delle derrate alimentari nei porti ucraini per il blocco causato dall’aggressione russa”. Ma ”prima di giudicare le parole vogliamo vedere i fatti” ha affermato Di Maio. ”Apprezziamo tutti i tentativi di mediazione”, ha proseguito il ministro commentando la visita di oggi ad Ankara del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e sottolineando che ”ci aspettiamo fatti concreti dalla Russia per lo sblocco del grano dai porti ucraini”. Il titolare della Farnesina ha ricordato che ”ci sono stati proclami da parte russa”, ma nonostante questo ”il negoziato diplomatico poi non è andato da nessuna parte”.

Dynamic 1

”L’Italia – ha sottolineato – continuerà a impegnarsi in prima linea per trovare delle soluzioni e per garantire la sicurezza alimentare dei Paesi più esposti alle conseguenze del conflitto, a cominciare da quelli del Mediterraneo”.