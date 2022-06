Ucraina, Di Maio: "Continuiamo a lavorare per la pace, ma bisogna essere in due"

globalist

6 Giugno 2022 - 11.58

Luigi Di Maio ha parlato a Napoli, a margine di un convegno sul Pnrr. Il ministro degli Esteri, ha ribadito ancora una volta l’impegno dell’Italia di perseguire la pace in Ucraina. “Noi continueremo a lavorare per la pace, continueremo a lavorare per un’escalation diplomatica, ma per volere la pace bisogna essere in due”.

“L’Ucraina ha fatto importanti aperture negli ultimi mesi, ma la Russia continua a intensificare i bombardamenti sul Donbass – aggiunge – ci sono degli effetti devastanti come quello del grano, come quello dell’emergenza alimentare. Rischiamo che scoppino nuove guerre a migliaia di km di distanza dall’Ucraina a causa del fatto che la Russia con le navi militari sta bloccando l’export di grano dai porti ucraini”.

“Noi lavoriamo con un’iniziativa che ovviamente coinvolge tutti i paesi del Mediterraneo, i nostri partner, le agenzie delle Nazioni unite, e questa settimana terremo un importante evento di dialogo con tutti i Paesi del Mediterraneo per trovare una soluzione che per esempio eviti una crisi alimentare che provocherà maggiori flussi migratori verso l’italia”