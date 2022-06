Sergei Lavrov non andrà in Serbia: i paesi confinanti chiudono lo spazio aereo al suo volo

globalist

6 Giugno 2022 - 09.18

Sergei Lavrov ha cancellato il viaggio che lo avrebbe dovuto portare in Serbia, a causa della chiusura dello spazio aereo al suo volo da parte dei Paesi vicini. Per la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca Maria Zakharova si è arrivati a ”chiudere un altro canale delle comunicazioni”, come riferiscono le agenzie di stampa russe.

Lavrov aveva in programma per oggi a Belgrado colloqui con il presidente serbo Aleksandar Vučić, ma la Bulgaria, la Macedonia del Nord e il Montenegro hanno chiuso il loro spazio aereo all’aereo sul quale doveva viaggiare il ministro degli Esteri russo. Lo riporta il giornale serbo Vecernje Novosti.