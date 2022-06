Ucraina, Zelenska non accetta compromessi: "Cedere territori alla Russia equivale a cedere la libertà"

globalist

2 Giugno 2022 - 09.33

Olena Zelenska, moglie del presidente dell’Ucraina, ha parlato ai microfoni di Abc News. Nella testimonianza della First Lady di Kiev, la strategia per raggiungere la pace è molto chiara: nessuna trattativa sulla cessione di sovranità territoriale.

“Non puoi semplicemente cedere… parti del tuo territorio. È come cedere una libertà” – ha detto Zelenska. “Anche se prendessimo in considerazione i territori, l’aggressore non si fermerebbe. Continuerebbe a premere, andrebbe sempre più avanti, continuerebbe a lanciare sempre più attacchi contro il nostro territorio”.