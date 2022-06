Lavrov: "L'invio Usa di lanciarazzi multipli alle forze ucraine è una provocazione diretta"

globalist

1 Giugno 2022 - 16.49

La Russia ha invaso l’Ucraina e non vuol sentire parlare di cessate il fuoco. Ma poi si lamenta se qualcuno – che ha interessi strategici diversi – impedisce a Mosca di avere mano libera. L’invio di lanciarazzi multipli alle forze ucraine è una “provocazione diretta” che segna un “coinvolgimento nel conflitto”.

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in conferenza stampa a Riad. Lavrov ha osservato che “in Occidente ci sono ancora politici che non condividono questa follia” e “stanno iniziando a capire” che le sanzioni stanno colpendo più l’Europa che la Russia. “Abbiamo fatto più profitti dello scorso anno, lasciamo che traggano le loro conclusioni”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca. E se hanno fatto più profitti perché ancora l’altro giorno Putin ha proposto il via libera del trasporto del grano in cambio della fine delle sanzioni?

Lavrov mine bloccano carichi grano, Ankara aiuterà

I carichi di grano ucraini sono bloccati dalle mine piazzate dalle forze di Kiev nelle sue acque, mentre gli approvvigionamenti di cereali russi sono ostacolati dalle sanzioni. Lo ha dichiarato in conferenza stampa a Riad il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, che ha annunciato un accordo con la Turchia, “che aiutera’ nelle attivita’ di sminamento”, i cui dettagli verranno riferiti in seguito. “Non ci sono problemi da parte della Russia, ogni giorno abbiamo dichiarato corridoi umanitari attraverso i quali le navi possono lasciare i porti”, ha detto Lavrov, “le navi russe che trasportano grano non sono accettate nei porti europei e non possono essere assicurate per via delle sanzioni imposte dai nostri colleghi europei, che preferiscono non parlarne”. Lavrov ha quindi affermato che lo sminamento dei porti ucraini dovrebbe avvenire senza che cio’ comporti un vantaggio per le forze militari di Kiev.