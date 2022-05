Ucraina, Zelensky: "Per difendere Severodonetsk stiamo facendo di tutto"

globalist

30 Maggio 2022 - 15.00

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, evidenzia come le istituzioni politico-militari ucraine stiano facendo di tutto per contenere l’offensiva delle truppe russe e il loro tentativo di occupare Severodonetsk, nella regione di Luhansk. “Stiamo facendo di tutto per contenere questa offensiva – ha detto Zelensky in un videomessaggio – non c’è stato un solo giorno in cui non abbiamo cercato di trovare più armi per proteggere la nostra terra e la nostra gente. E sono grato a tutti coloro che mantengono la difesa di Severodonetsk”, ha affermato Zelensky.

Il capo di Stato ha poi parlato delle conseguenze della guerra nella città dell’Ucraina orientale. “A seguito degli attacchi russi a Severodonetsk, l’intera infrastruttura critica della città è stata distrutta. Il 90 per cento degli edifici è stato danneggiato. Più di due terzi del patrimonio immobiliare sono stati distrutti. Non ci sono comunicazioni”, ha affermato Zelensky