Lavrov mette l'elmetto: "Liberare il Donbass è la priorità, ci sono morti ma gli ucraini usano i civili come scudi"

29 Maggio 2022 - 22.07

Lavrov mette l’elemetto e dice una manica di bugie. “La battaglia nel Donbass? Certo, le persone stanno morendo. Ma se l’operazione sta richiedendo così tanto tempo, è principalmente perché all’esercito russo è stato ordinato di evitare a tutti i costi qualsiasi attacco contro le infrastrutture civili. Ci comportiamo in modo completamente diverso dall’esercito ucraino e dal battaglione ucraino neonazista che usa solo i civili come scudi umani».

Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, al canale all news francese Lci. «Se ci saranno altre battaglie dopo quella sul fronte Donbass? La nostra priorità assoluta è la liberazione delle regioni di Donetsk e Luhansk, che ora sono riconosciute dalla Federazione russa come stati indipendenti. Non si tratta di annessione. Difendiamo le popolazioni e le aiutiamo a ripristinare la loro integrità territoriale», aggiunge.

L’Occidente aveva pianificato da tempo le sanzioni contro la Russia ed è improbabile che le cancelli. Lo afferma il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista al canale francese TR1 citata dalla Tass.

Sulle espulsioni di diplomatici, «noi non abbiamo espulso nessuno – spiega Lavrov – Queste sanzioni, che sono più che altro un’isteria, direi un’agonia, sono partite dall’Occidente. La velocità cui sono state imposte e il loro obiettivo provano che non sono state inventate dall’oggi al domani. Erano pianificate da parecchio tempo ed è improbabile che verranno cancellate»

Verso l’annessione delle repubbliche tramite referendum farlocchi

«Il futuro dei territori dell’Ucraina dove la Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale dovrebbe essere deciso dai loro cittadini». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista alla tv francese Tf1 ripresa dalla Tass.

«Non credo che saranno felici di essere di nuovo governati dal regime neonazista che ha rivelato la sua natura totalmente russofoba. Tocca ai cittadini stessi decidere», ha aggiunto.