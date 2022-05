L'arcivescovo di Kiev: "In termini umanitari in Ucraina il peggio deve ancora arrivare"

globalist

21 Maggio 2022 - 17.29

Guerra in Ucraina, morti, distruzioni e anche fame e disperazione. “Probabilmente, la sfida umanitaria sta appena iniziando a mostrare le sue dimensioni reali. I tempi peggiori, in termini umanitari, devono probabilmente ancora venire”.

Lo ha sottolineato l’arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk nel corso dell’incontro congiunto a Kiev con il ‘ministro degli Esteri’ del Vaticano monsignor Gallagher e una delegazione dell’episcopato della Chiesa cattolica della Polonia, che si trova in questi giorni in Ucraina con una visita di solidarietà.

Durante l’incontro personale con il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, Sviatoslav Shevchuk “ha raccontato di come la Chiesa greco-cattolica ucraina abbia reagito alle circostanze della guerra fin dai primi minuti di guerra in termini della crisi umanitaria, e come la Chiesa cerca di servire i civili e l’esercito ucraino“.

Si è discusso anche del servizio dei cappellani militari. «Oggi, l’istituzionalizzazione della cappellania militare in Ucraina apre l’opportunità e dimostra la necessità di creare un ordinariato militare separato per la cura adeguata dei militari», ha affermato il Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina che ha ringraziato monsignor Gallagher per la sua visita in Ucraina, sottolineando che “oggi il mondo intero presta molta attenzione all’Ucraina: il paese è visitato da capi di stato, diplomatici e leader dei governi di tutto il mondo”.