L'arcivescovo di Kiev: "La cosiddetta denazificazione è il genocidio del popolo ucraino"

15 Maggio 2022 - 22.51

Guerra in Ucraina e strage degli innocenti. ”Oggi l’obiettivo della Russia in Ucraina è cosiddetta ”denazificazione”. In realtà, invece, si tratta del genocidio del popolo ucraino apertamente dichiarato in concrete istruzioni. Oggi mi appello a tutti gli intellettuali del mondo di non tacere”.

E ‘l’accorato appello dell’arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk nell’ 81esimo giorno di guerra in Ucraina.

”Il genocidio del popolo ucraino perpetrato sulla nostra terra dalla Russia, se non denunciato oggi, domani – a causa dell’ideologia micidiale sulle anime – potrebbe portare molti danni per l’intera umanità”, dice Shevchuk.