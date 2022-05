Ucraina, il soldato di Mariupol si rivolge a Elon Musk: "Aiutaci a uscire da Azovstal"

globalist

12 Maggio 2022

Nell’acciaieria di Azovstal ci sono ancora forze ucraine, asserragliate con il reggimento Azov nei sotterranei della struttura di Mariupol. Serhiy Volyna, il comandante della 36esima brigata dei marines dell’esercito ucraino, ha chiesto aiuto a Elon Musk.

“Dicono che sei stato teletrasportato da un altro pianeta per insegnare alle persone a credere nell’impossibile… Aiutaci a uscire da Azovstal. Se non tu chi?” è l’appello di Volyna. L’uomo ha detto di aver creato un account Twitter appositamente per interpellare il miliardario statunitense. Il militare ha chiesto a “ogni persona sul pianeta Terra” di aiutarlo a far sì che Elon Musk venga a conoscenza del suo appello.