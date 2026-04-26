Papa Leone in Africa sfida guerra e neo-colonialismo, rilanciando un pontificato già dentro la storia

Antonio Spadaro Modifica articolo

26 Aprile 2026 - 16.47

ATF

Si è concluso il viaggio di Papa Leone in Africa. L’itinerario si è configurato come il primo grande gesto pubblico di un pontificato che incide nella storia del nostro tempo.



Possiamo identificare cinque messaggi. Chiari, diretti, senza diplomatismi di facciata.



Il primo: no alla guerra. Non come scelta sbagliata — ma come logica da smantellare. La pace che Leone invoca non è una tregua fragile, non è il silenzio delle armi. È costruzione esigente: giustizia, dignità, perdono. Una pace — come l’ha sempre chiamata — “disarmata e disarmante”.



Il secondo messaggio colpisce al cuore delle contraddizioni globali: il neo-colonialismo non è un residuo del passato. È una pratica attuale. Sfruttamento delle risorse, estrattivismo, economie che prosperano sulle disuguaglianze altrui. L’Africa diventa così lo specchio in cui il mondo si vede per quello che è davvero.

Terzo: la critica alla tirannia e alla corruzione. Non deviazioni occasionali — sistemi. Il Papa ne ha smontato i meccanismi: paura, tristezza, polarizzazione, sfiducia. E ha indicato l’alternativa: relazioni, gioia, speranza, solidarietà.



Quarto: il diritto internazionale. In un tempo in cui conta solo la forza, Leone richiama regole condivise. Denuncia l’uso militare delle tecnologie, l’assenza di responsabilità globale, lo sfruttamento senza conseguenze.



E infine — forse il punto più potente — l’Africa come soggetto. Non destinataria di aiuti. Protagonista. Custode di una sapienza e di una gioia che il mondo cosiddetto dominante ha smarrito lungo la strada.



A un anno dalla morte di Papa Francesco, questo viaggio appare come continuità e rilancio. Già proiettato sulle sfide più urgenti del presente: intelligenza artificiale militare, terre rare, crisi climatica, esclusione digitale.