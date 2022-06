Ucraina, la Russia consegna a Kiev i corpi dei combattenti uccisi nelle acciaierie Azovstal

globalist

6 Giugno 2022 - 19.30

Guerra, morti e tanto dolore. Genitori russi e ucraini che non vedranno più i figli; figli costretti a crescere senza né un padre e né una madre. La storia chiarerà le responsabilità di chi ha voluto a tavolino questa guerra criminale.

La Russia ha iniziato a consegnare a Kiev i corpi dei combattenti ucraini uccisi nelle acciaierie Azovstal, dove la loro ultima battaglia è diventata un simbolo di resistenza contro l’invasione di Mosca.

Decine di corpi di combattenti recuperati dalle rovine dell’impianto bombardato sono stati trasferiti nella capitale ucraina dove è in corso il test del dna per identificare i resti dei corpi, ha affermato Maksym Zhorin, comandante militare ed ex leader del battaglione Azov. Non è chiaro quanti corpi potrebbero ancora esserci nell’impianto, che è stato colpito dalle forze russe via terra, aria e mare.

I prigionieri

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che più di 2.500 combattenti che hanno difeso l’acciaieria Azovstal, sono tenuti prigionieri dai russi. L’Ucraina, ha aggiunto il leader, sta lavorando per il loro rilascio.