Ucraina, si combatte ad Azovstal: i russi bloccano le uscite dell'acciaieria

globalist

12 Maggio 2022 - 10.54

Preroll

All’acciaieria Azovstal di Mariupol si continua a combattere, i russi hanno bloccato le uscite usando tank e bombe a orologeria, impedendo ai militari ucraini di abbandonare la struttura. Lo ha confermato il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram. Intanto, il comandante dei marines ucraini che difendono Mariupol, Serhiy Volyna, si è rivolto su Twitter a Elon Musk per chiedere aiuto per l’evacuazione dall’acciaieria Azovstal. Kiev offre ai russi di scambiare i militari ucraini gravemente feriti che rimangono ad Azovstal con militari russi prigionieri ma non c’è ancora nessun accordo. Le trattative sono in corso.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Zelensky: “Gli ucraini stanno difendendo il mondo”

Middle placement Mobile

“C’è chi è morto difendendo la nostra terra e difendere la nostra terra vuol dire difendere anche l’Europa”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo con un videomessaggio alla serata di gala dell’Atlantic Council. “Gli ucraini difendono la nostra terra e tutto il mondo”, ha aggiunto poi in un successivo passaggio del suo accorato videomessaggio.