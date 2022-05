Mariupol, allarme rosso: "I russi pianificano l'uso di armi chimiche sull'acciaieria Azovstal dall'11 maggio"

globalist

9 Maggio 2022 - 15.21

Massima allerta a Mriupol. Secondo il rappresentante del Consiglio comunale di Mariupol, Oleksandr Lashyn, “i russi stanno pianificando di utilizzare le armi chimiche sullo stabilimento Azovstal a partire dall’11 maggio“. Per questo il Consiglio comunale di Mariupol sta allertando la popolazione, intimando di non uscire in strada a partire da domani.

Secondo il ministero della Difesa ucraino le forze russe, sostenute da carri armati e artiglieria, stanno conducendo “operazioni di assalto” all’acciaieria Azovstal di Mariupol. La Russia aveva in precedenza smentito di aver lanciato un assalto sull’impianto.

E’ ripreso l’assalto russo all’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo denunciano le autorità ucraine, come riporta Ukrinform. “Dopo che un convoglio dell’Onu ha lasciato la regione di Donetsk, le forze di occupazione hanno iniziato a prendere d’assalto Azovstal”, ha denunciato su Telegram Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol.

Il consigliere ha aggiunto: “In particolare hanno cercato senza successo di fare irruzione attraverso il ponte usato per l’evacuazione” delle persone dall’area.