Scholz: "Non porteremo la Nato in guerra, ma no alla pace dettata da Putin che vuole sottomettere l'Ucraina"

8 Maggio 2022 - 19.00

Olaf Scholz rivolgendosi ai tedeschi in televisione in occasione dell’anniversario della capitolazione nazifascista dell’8 maggio 1945 ha detto parole chiare.

“Non prenderemo alcuna decisione che porti la Nato in guerra”. E ancora: “Non accetteremo una pace dettata dalla Russi. Per me questo 8 maggio è diverso da tutti gli alti», ha affermato ancora il cancelliere tedesco. «C’è di nuovo una guerra in Europa, ed è stata la Russia a scatenare questa guerra». A detta di Scholz, «la Germania per molto tempo ha cercato di trovare una soluzione di pacificazione sia con la Russia che con l’Ucraina. Ma adesso il presidente Putin vuole sottomettere l’Ucraina, distruggere la sua cultura e la sua identità». Questo «non può essere accettato», ha aggiunto il cancelliere

No alla guerra mondiale

«Che non vi debba mai più essere una guerra mondiale, a maggior ragione tra potenze nucleari: anche questa è una lezione dell’8 maggio».

La politica tedesca, così il cancelliere, «si fa guidare da quattro line di principio: nessuna spinta in avanti solitaria della Germania, preservare la propria capacità difensiva, non danneggiare la Germania ed i suoi partner con le sanzioni più di quanto non si danneggi la Russia e non diventare parte del conflitto».

Scholz ha poi difeso la linea del governo federale nel sostenere con decisione l’Ucraina: «Per la prima volta nella storia della Repubblica federale abbiamo inviato armi in una zona di guerra. Sempre decidendo con attenzione e misura, anche armi pesanti. Continueremo su questa strada», ha spiegato il cancelliere.