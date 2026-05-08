Trump vuole limitare i danni e porre fine alla guerra con l'Iran e Israele non può fermarlo: forse

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

8 Maggio 2026 - 20.28

ATF

Per avere idee più chiare sugli scenari presenti e futuri nel ginepraio armato del Medio Oriente, è consigliabile la lettura di uno dei più autorevoli ed equilibrati analisti di geopolitica in circolazione, in Israele e nel mondo: Amos Harel, firma storica di Haaretz. Dell’equilibrio abbiamo detto. Ma a questa virtù, Harel ne accompagna altre, non meno importanti: la ricchezza delle fonti documentali, la conoscenza nei dettagli dei più scottanti dossier, l’indipendenza di giudizio. A ciò si aggiunge un’altra qualità che in Italia è merce sempre più rara: i toni usati. Quelli di Harel non sono mai gridati, il che non significa fare zero a zero quanto a prendere posizione. La differenza con gli improbabili opinionisti che infestano i talkshow televisivi di casa nostra, quelli che non ascoltano ma inveiscono, è che Harel fa parlare i fatti. Una conferma è nel report pubblicato da Haaretz con il titolo: Trump vuole limitare i danni e porre fine alla guerra con l’Iran. Israele non può fermarlo

Spiega Harel: “Per il momento, almeno, sembra che la guerra nel Golfo Persico stia iniziando a placarsi. Il breve lasso di tempo trascorso tra l’escalation innescata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aprire con la forza lo Stretto di Hormuz e la sua dichiarazione di sospendere l’operazione alla luce dei progressi nei negoziati è un’ulteriore prova del fatto che Trump voglia porre fine alla vicenda.

È anche possibile che la prontezza con cui l’Iran ha risposto alla proposta di riprendere i negoziati (nonostante le obiezioni) rifletta, finalmente, il punto in cui l’immensa pressione sulla sua economia sta costringendo il regime di Teheran a mostrare flessibilità.

Al contrario, secondo un rapporto della Nbc, l’Arabia Saudita ha determinato l’interruzione dell’operazione marittima statunitense. Trump non si era preoccupato di informare il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, degli sviluppi, e quest’ultimo ha detto agli americani che non avrebbe permesso loro di utilizzare le basi aeree del Paese o il suo spazio aereo, descritti come fondamentali per continuare la guerra. È stato in questo contesto, secondo il servizio, che Trump ha deciso di fermarsi. Fonti israeliane confermano questa versione.

In questa fase della guerra, l’Arabia Saudita mantiene un’influenza crescente sulle decisioni di Trump. I sauditi hanno recentemente messo a segno un’altra mossa di successo dal loro punto di vista: a quanto pare non è un caso che i ribelli Houthi nello Yemen siano rimasti fuori dall’attuale campagna e non abbiano attaccato Israele o gli Stati del Golfo. Possiamo supporre che anche questa volta, come in molti casi negli ultimi anni, siano stati trasferiti ingenti fondi dal Golfo agli Houthi per convincerli a non intervenire.

Indubbiamente, ci sono ulteriori considerazioni alla base della sospensione dell’operazione marittima che non sono direttamente legate solo alla guerra, ma piuttosto allo status internazionale di Washington. La prossima settimana, Trump dovrebbe incontrare a Pechino il presidente cinese Xi Jinping e, tra poco più di un mese, gli americani ospiteranno i Mondiali di calcio. Il protrarsi della guerra, senza una chiara vittoria all’orizzonte, si rifletterebbe negativamente sia sulla competizione con la Cina sia sullo spettacolo che si sta pianificando per le partite dei Mondiali.

Il presidente, come sua abitudine, ha dichiarato che l’Operazione Epic Fury (la guerra contro l’Iran) e la sua operazione secondaria, il Progetto Freedom (l’apertura dello stretto), sono stati successi strepitosi, anche se erano trascorse appena 36 ore dall’inizio di quest’ultima fino alla sua sospensione. Ora all’ordine del giorno c’è la formulazione di una dichiarazione congiunta di principi di una pagina, che dovrebbe essere seguita da un mese di negoziati durante i quali le parti cercheranno di arrivare ad accordi più dettagliati.

Il primo punto su cui i due paesi stanno cercando di raggiungere un accordo riguarda la ripresa dei trasporti marittimi nel Golfo. Gli Stati Uniti si sono vendicati degli iraniani per aver bloccato lo stretto imponendo un blocco all’uscita del Golfo, poco più a sud. La ripresa del traffico in entrambe le direzioni sbloccherà la situazione di stallo delle esportazioni mondiali di petrolio e potrebbe portare a un calo dei prezzi, come promette il presidente.

Uno dei critici di lunga data di Trump, l’avvocato George Conway, ex repubblicano e ora candidato democratico al Congresso, ha commentato beffardamente su X: «Questo deve essere un nuovo tipo di scacchi in cui si compete per rimettere i pezzi dove erano prima di sbatterli fuori dalla scacchiera».

C’è del vero in questo. Trump è ora concentrato su uno sforzo per aprire lo Stretto di Hormuz, una mossa a cui è stato costretto dopo che gli iraniani lo hanno colto di sorpresa facendo esattamente ciò che tutti i servizi di intelligence statunitensi avevano previsto da decenni.

L’essenza di un accordo non è ancora chiara, e non dovremmo saltare a conclusioni affrettate sulla portata dei suoi risultati prima che ci sia un documento finale. Durante questa guerra e nel corso di entrambi i mandati presidenziali di Trump (con un terzo del suo secondo mandato ormai trascorso), egli è stato spesso colto in esagerazioni che si sono rivelate infondate. Al contrario, l’Iran è noto per la sua pazienza nei negoziati, pur impiegando ogni strategia possibile per raggiungere i propri obiettivi.

È chiaro da tempo che il cuore dell’accordo consisterà nella rinuncia all’arricchimento dell’uranio in cambio dello sblocco di fondi. L’economia iraniana è in rovina e il regime conta su decine di miliardi di dollari una volta che le sanzioni contro il Paese saranno revocate, con la speranza di iniziare a riparare i danni.

Le dichiarazioni di Trump chiariscono che, oltre alla libertà di navigazione, è preoccupato dalla questione nucleare. Il presidente continua a esercitare pressioni sugli iraniani affinché giungano a un accordo che limiti notevolmente (e forse blocchi del tutto) la loro capacità di arricchire l’uranio sul proprio territorio: si parla attualmente di una sospensione di 15 anni. Allo stesso tempo, sono in corso discussioni sulla rimozione dall’Iran di 440 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, una quantità sufficiente per fabbricare 11 bombe atomiche.

Queste sono due questioni su cui Trump non potrà facilmente mostrare flessibilità. L’aspettativa è che il regime scenda a compromessi dopo un lungo periodo in cui entrambe le parti hanno mantenuto le proprie posizioni. Secondo un articolo del Wall Street Journal di giovedì, le richieste di Trump includono una stretta supervisione internazionale, lo smantellamento totale degli impianti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan e il divieto di attività nucleari sotterranee.

Trump sta eludendo le domande sul progetto iraniano relativo ai missili balistici (la preoccupazione per i suoi progressi è stata uno dei motivi della guerra) e sul sostegno dell’Iran alle organizzazioni di guerriglia e terroristiche in tutto il Medio Oriente. È evidente dalla natura della sua reazione che gli Stati Uniti non insisteranno per ottenere concessioni dall’Iran su questi temi.

Un attore che è stato vistosamente omesso negli ultimi giorni è Israele. Non è un caso che mercoledì il primo ministro Benjamin Netanyahu abbia pubblicato un video in cui spiegava di essere in pieno coordinamento con Trump. In pratica, il presidente non ha fatto riferimento a Israele né a Netanyahu nelle sue ultime dichiarazioni. La campagna militare iniziata alla fine di febbraio è stata lanciata in pieno coordinamento tra i due paesi a seguito di un lungo sforzo da parte di Netanyahu per persuadere Trump a sfruttare lo slancio creato dopo l’ampia ondata di manifestazioni che il regime di Teheran ha represso brutalmente a gennaio. In vista della fine della guerra, Trump sta finora affermando di prendere le decisioni da solo.

Secondo alcune fonti, l’approccio del presidente deriva da un’atmosfera di tensione creatasi tra lui e il primo ministro. Durante la sua ultima visita alla Casa Bianca l’11 febbraio, Netanyahu ha presentato al suo ospite un piano per accelerare il rovesciamento del regime. I collaboratori del presidente non l’hanno accettato e, alla fine, Trump non ha approvato una proposta israeliana volta a incoraggiare le milizie curde, sotto la guida del Mossad, a invadere l’Iran da nord e ad avanzare verso sud per unirsi ai manifestanti a Teheran.

L’idea di sostituire il regime, di cui Netanyahu e Trump hanno parlato spesso nella prima settimana di guerra, sembra essere stata dimenticata – proprio come sono state messe da parte le promesse di Netanyahu al pubblico israeliano di una vittoria totale nella Striscia di Gaza e in Libano.

Mercoledì sera si è verificato un evento eccezionale. L’Aeronautica Militare israeliana ha condotto con successo un’operazione di assassinio a Beirut che aveva come obiettivo il comandante della forza d’élite Radwan di Hezbollah, Ahmed Balout.

Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz si sono affrettati a rilasciare una dichiarazione in cui affermavano di aver ordinato l’assassinio nel quartiere sciita di Dahiyeh a Beirut.

Da metà aprile, quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco in Libano, le ostilità sono proseguite senza sosta nel sud del Paese, ma Israele si è astenuto, su sua richiesta, dall’attaccare in profondità nella Valle della Bekaa o a Beirut.

È lecito supporre che un’operazione di questo tipo dovesse essere approvata da Trump. Ma anche la tempistica è interessante: poche ore dopo che Trump ha annullato l’operazione statunitense nello Stretto di Hormuz. L’Iran sta cercando di ottenere un cessate il fuoco regionale che comprenda il Libano e impedisca ulteriori attacchi delle Forze di Difesa Israeliane contro Hezbollah.

A prima vista, Netanyahu ha in mano una carta che potrebbe compromettere la relativa stabilità nel Golfo. Tuttavia, è abbastanza chiaro che Trump non gli permetterà di affossare i suoi piani se la fine della guerra è davvero in vista.

Giovedì l’Unità del Portavoce delle Idf ha rilasciato a sua volta un annuncio eccezionale. Ha dichiarato che “dall’inizio degli accordi di cessate il fuoco, le Idf hanno eliminato più di 220 terroristi di Hezbollah. ”La formulazione maldestra fa riferimento alla direttiva di Trump a Israele di sospendere il fuoco e, in effetti, comunica al pubblico, con un occhiolino e un cenno d’intesa, che non viene applicata. Il punto è che il governo e le Idf stanno segnalando a chiunque voglia ascoltare che, per quanto ci riguarda, la guerra in Libano continua senza alcun collegamento con gli sviluppi nel Golfo.

L’amministrazione spera ancora di riprendere il canale diplomatico tra Israele e Libano, con l’obiettivo di discutere il graduale disarmo di Hezbollah. È in programma un terzo incontro tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington la prossima settimana. Ma il governo di Beirut deve muoversi con cautela in un campo minato che sta diventando sempre più pericoloso. Hezbollah e i suoi sostenitori stanno già minacciando apertamente di uccidere alti funzionari libanesi se raggiungeranno un accordo con Israele.

Molti commentatori libanesi hanno recentemente ricordato il trauma nazionale del periodo della guerra civile a metà degli anni ’70. Con tutto ciò che questo paese lacerato ha vissuto da allora, quello rimane lo sviluppo potenziale più minaccioso per la maggior parte dei suoi cittadini”.

Così Harel.

Un’analisi condivisibile, per chi vi scrive, quasi in toto. Se non per una considerazione forse troppo assertiva conoscendo il personaggio in questione: se Trump vuole davvero chiudere un accordo con l’Iran, Israele non può fermarlo. Forse. Ma la storia, passata e recente, sta a dimostrare che Benjamin Netanyahu e i suoi accoliti, sostenitori della guerra perpetua, hanno sempre fatto di tutto per sabotare qualsiasi tentativo negoziale in Medio Oriente che non comportasse la resa del nemico di turno. Netanyahu non si accontenta di ridurre il potere di deterrenza da parte di Teheran. Vuole molto di più: l’abbattimento dell’attuale regime. Cosa che lo stesso Trump, consigliato dai vertici militari e di intelligence, ha compreso essere impossibile a meno di scatenare un conflitto devastante per l’intera regione e oltre.

Questo Netanyahu lo sa bene. E a questo punto il gangster di Tel Aviv. La ripresa degli attacchi in Libano ne sono conferma.