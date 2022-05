Putin si congratula con i presidenti del Donbass: "Combattiamo la feccia nazista, la vittoria sarà nostra"

globalist

8 Maggio 2022 - 12.22

Un guerrafondaio nemico dei diritti umani ma amico dei fascisti e degli omofobi. Che getta fumo parlando di de-nazificazio mentre usa i mercenari del gruppo Wagner guidati da un nazista dichiarato.

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato messaggi di congratulazioni ai leader delle autoproclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk, nell’est dell‘Ucraina, in occasione dell’anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

Parlando ai leader autoproclamati del Donbass, ha riferito Ria, Putin ha sottolineato che «oggi i nostri militari, come i nostri antenati, stanno combattendo gomito a gomito per la liberazione della terra natia dalla feccia nazista». Ha aggiunto: «Come nel 1945, la vittoria sarà nostra», in allusione al conflitto in corso in Ucraina.