Ucraina, Borrell: "Non riesco a comprendere chi dice che non dobbiamo aiutare Kiev"

6 Maggio 2022 - 11.34

Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, è stato chiamato in causa in relazione al tema del sostegno a Kiev: “Dobbiamo continuare a aiutare l’Ucraina. Questo paese ha sofferto un’invasione. Gli ucraini sono nostri amici. Dobbiamo aiutare l’Ucraina e fare una grande pressione sulla Russia, una pressione certamente economica. Non capisco perché qualcuno dice che non dobbiamo aiutare l’Ucraina”. Borrell ha parlato questa mattina a Firenze, a margine di un incontro con i giovani toscani.

L’Ue si sta mupvendo cercando di fermare la guerra attraverso le sanzioni imposte a Mosca, anche se il percorso è complicato: “Non dobbiamo più acquistare petrolio, anche se non è molto facile – ha aggiunto Borrell – dobbiamo continuare su questa linea. Non possiamo dare con una mano soldi all’Ucraina e con l’altra mano darli alla Russia. È completamente assurdo”. Inoltre, un tema caldo, è quello relativo all’esercito della Ue, per fornire un impatto militare forte all’Unione: “Se vogliamo essere più forti, dal punto di vista militare, dobbiamo fare tutto insieme, anche se fare un esercito insieme è molto più difficile che fare una moneta unica. Non stiamo facendo noi la guerra – ha precisato Borrell – ma stiamo aiutando l’Ucraina a fare la guerra”.

“Dobbiamo lavorare di più, fare un’unione più integrata, come diceva il presidente Draghi – ha aggiunto Borrell -. La spesa militare europea è quattro volte più grande di quella della Russia, ma, in verità, non siamo tanto efficaci, perché certamente, tutti insieme, non abbiamo la capacità militare della Russia o della Cina”.