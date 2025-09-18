Borrel: "Le sanzioni della Ue contro Israele sono una barzelletta"

globalist Modifica articolo

18 Settembre 2025 - 18.20

ATF

Le sanzioni proposte dall’Unione europea nei confronti di Israele rappresentano una “barzelletta” che arriva, secondo l’ex Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera Josep Borrell, “troppo tardi, con 40 mila morti di ritardo”. In un’intervista al programma tv spagnolo La Noche en el Canal 24 horas, Borrell ha sottolineato come l’iniziativa sia talmente simbolica da sembrare destinata solo “a togliersi il problema di mezzo”.

Rispondendo all’attuale Alta rappresentante, Kaja Kallas, che nei giorni scorsi aveva affermato di aver ottenuto più risultati di Borrell sulla situazione a Gaza, l’ex Alto rappresentante ha chiarito: “una regola di buon comportamento in incarichi cosi’ difficili e’ non criticare ne’ il predecessore ne’ il successore. E’ vero, non sono riuscito a far approvare al Consiglio nulla contro Israele, ma almeno l’ho proposto”.

Borrell ha inoltre criticato chi “nega che si tratti di una vera e propria volonta’ di sterminio”, rafforzando la sua posizione secondo cui l’azione dell’Ue finora è stata insufficiente e in ritardo rispetto alla gravità della situazione.