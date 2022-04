Il Pentagono: "La Russia ha rallentato i piani di avanzata nel Donbass"

globalist

29 Aprile 2022 - 19.59

Guerra in Ucraina: la Russia «è probabilmente alcuni giorni in ritardo» rispetto ai suoi piani di avanzata nella regione del Donbass. Lo affermano fonti del Pentagono, registrando come i «russi stiano facendo progressi lenti ed irregolari». Inoltre le fonti rendono noto che nelle prossime 24 ore è atteso in Ucraina l’arrivo, con oltre un decina di voli, delle nuove armi ed equipaggiamento militare inviato alle forze di Kiev dagli Stati Uniti. Tra questi anche i droni «Phoenix ghost», le munizioni di artiglieria ed i radar.

Questi si vanno ad aggiungere alle armi, arrivate nelle ultime 24 ore, con quasi una ventina di voli nella regione, che hanno trasportato mine, missili, munizioni di piccolo calibro, elmetti e giubbotti antiproiettile.